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Чемпионат Испании. Ла Лига

Игрок «Реала» отреагировал на сравнения с Пеле

05 Апреля 2023 • 11:48 Комментировать

Нападающий мадридского «Реала» Эндрик, который присоединится к «королевскому» клубу по достижении 18-летнего возраста, отреагировал на сравнения с легендарным соотечественником Пеле.

«Не понимаю, почему на мне сосредоточено такое большое внимание СМИ. Бывают ситуации, когда люди переходят черту, называя меня новым Пеле. Но никогда больше не будет нового Пеле, это единственный король футбола. Однако сейчас с этим ничего не поделать, я не могу заставить людей не говорить обо мне», - передает слова Эндрика GQ Brasil.

Напомним, что о трансфере 16-летнего бразильца в «Реал» было объявлено в декабре прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Эндрик
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