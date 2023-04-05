«Атлетико» принял решение по будущему Мораты

Нападающий Альваро Мората может подписать новое трудовое соглашение с мадридским «Атлетико». Согласно сообщениям Relevo, руководство довольно уровнем игры 30-летнего форварда и готовит для него новый контракт. Сам игрок комфортно чувствует себя в клубе и готов к переговорам.

Альваро выступает за «матрасников» с лета 2020 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает в конце июня 2024 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Мората провел 27 поединков. Нападающий отметился десятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.