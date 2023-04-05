Раскрыта зарплата Месси в «Барселоне»

Каталонская «Барселона» готовится сделать предложение аргентинскому нападающему Лионелю Месси, ныне играющему во Франции за столичный «ПСЖ».

Как информирует Managing Barca, «сине-гранатовые» планируют подписать с 35-летним футболистом трудовое соглашение по схеме «1+1». В «Барселоне» Месси гарантируют заработную плату на уровне Роберта Левандовски. На «Камп Ноу» польский бомбардир получает около 2,17 миллиона евро в месяц.

Кроме того, аргентинец получит процент от спонсорских доходов «сине-гранатовых».

Месси может перейти в «Барселону» бесплатно, поскольку его контракт с «ПСЖ» истекает в конце июня.

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