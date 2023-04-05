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Чемпионат Испании. Ла Лига

Раскрыта зарплата Месси в «Барселоне»

05 Апреля 2023 • 08:29 Комментировать (1)

Каталонская «Барселона» готовится сделать предложение аргентинскому нападающему Лионелю Месси, ныне играющему во Франции за столичный «ПСЖ».

Как информирует Managing Barca, «сине-гранатовые» планируют подписать с 35-летним футболистом трудовое соглашение по схеме «1+1». В «Барселоне» Месси гарантируют заработную плату на уровне Роберта Левандовски. На «Камп Ноу» польский бомбардир получает около 2,17 миллиона евро в месяц.

Кроме того, аргентинец получит процент от спонсорских доходов «сине-гранатовых».

Месси может перейти в «Барселону» бесплатно, поскольку его контракт с «ПСЖ» истекает в конце июня.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
05 Апреля 2023 в 08:38
Опустили инопланетянина с небес (на ровне с обычными игроками)))...
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