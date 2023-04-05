Чеферин высмеял вопрос о наказании «Барселоны»

Глава УЕФА Александер Чеферин ушел от ответа на вопрос о возможном применении санкций в отношении каталонской «Барселона» из-за дела о подкупе судей.

Согласно данным El Chiringuito, руководитель не захотел обсуждать будущее «сине-гранатовых» с журналистами. У Чеферина спросили: «Накажет ли УЕФА каталонцев на следующий сезон? Есть ли такая вероятность?».

«Ха-ха», - ответил Александер на вопрос журналиста.

Ранее в прессе сообщалось, что «Барселоне» грозит исключение из Лиги чемпионов, если вина клуба будет доказана.

После 27 туров Ла Лиги каталонцы лидируют в таблице, опережая «Реал» на 12 баллов.