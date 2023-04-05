«Барселона» продаст игроков на 200 млн евро

Каталонская «Барселона» должна совершить несколько крупных трансферов, чтобы поправить свое финансовое положение. Согласно информации портала Goal.com, «сине-гранатовых» необходимо заработать порядка 200 миллионов евро.

Таким образом, грядущим летом клуб точно расстанется с некоторыми игроками. При этом кандидатуры «на выход» пока не разглашаются. Ранее в СМИ ходили слухи, что «Барселона» может продать нападающего Ансу Фати и вингера Усмана Дембеле.

«Сине-гранатовые» уверенно движутся к чемпионскому титулу в чемпионате Испании. Подопечные Хави Эрнандеса опережают идущий вторым мадридский «Реал» на 12 баллов.