В каком клубе окажется Месси

Имя Лионеля Месси свято для каждого аргентинца. У каждого любителя футбола, независимо от его клубных и личных пристрастий, Месси вызывает различные эмоции, но никто не остаётся нейтральным, если слышит фамилию новоиспечённого чемпиона мира. Переход аргентинца из «Барселоны» в «ПСЖ» стал главным трансфером лета 2021 года. Но время бежит неимоверно быстро. Особенно когда ты играешь в футбол. И настало время подписывать новое соглашение. За два неполных сезона Месси успел стать чемпионом Франции и выиграть Суперкубок. Однако в Лиге чемпионов парижан регулярно поджидали неудачи. И, похоже, арабские шейхи нашли крайнего, предложив Лионелю не самый выгодный контракт. С учётом интереса к персоне одного из самых звёздных игроков современности и в истории всего футбола, его дальнейшая карьера оказалась под вопросом.

Едем покорять Америку?

Месяц назад стали активно муссироваться слухи о возможном переезде Месси в США. Такой сценарий вполне вероятен. Лионелю в июне этого года исполняется 36 лет – самое время заработать «финансовую подушку» к пенсии. Учитывая потребности звёздного футболиста, ему готова платить не только одна команда, а вся лига. Отметим, что «Интер Майами» уже давно следит за игроком и неоднократно проводил переговоры с его отцом. В СМИ даже просачивалась информация о скором переезде Месси в МЛС. Любопытно, что даже другие клубы лиги готовы доплачивать за участие аргентинца в чемпионате МЛС. Этот шаг вполне логичен, ведь в таком случае интерес к лиге вырастет в разы. Вспомните переход Криштиану Роналду в Саудовскую Аравию и количество заключенных контрактов из других стран на телетрансляции матчей аравийского чемпионата. Кроме того, в составе «Интер Майами» выступает целый ряд каталонцев, а одним из совладельцев клуба является друг Месси Дэвид Бэкхем. Более того, клуб планирует заполучить в свой состав Луиса Суареса, Серхио Бускетса иЖорди Альбу. Что может быть лучше для Месси, чем такие условия? Добавим к этому ещё и одну из самых высоких зарплат в мире футбола.

А может, Саудовская Аравия?

Ещё один «финансово обеспеченный» сценарий в карьере Месси – это переезд в Саудовскую Аравию. Шейхи готовы выложить более 400 млн евро в год за то, чтобы увидеть противостояние двух легенд. И пусть Роналду иМесси уже под сорок, но вывеска этих матчей позволит отбить вложенные средства. И даже если не все, то разве не стоит выложить деньги за то, чтобы снова увидеть противостояние аргентинца и португальца? Переезд планируется в «Аль-Хиляль», являющийся главным конкурентом «Аль-Насра», в котором выступает Роналду.

Отметим, что вариант с Саудовской Аравией один из самых маловероятных. Месси только что выиграл чемпионат мира, имеет высокий спрос в Европе, поэтому уходить в «небытие» не собирается.

Барселона

Как только появилась информация о не устраивающем Месси контракте со стороны «ПСЖ» – сразу же в дело вступила «Барселона». Возвращение в родную команду в статусе свободного агента уже этим летом. Почему бы нет или дважды в одну реку не входят? Но разве это можно применить к одному из самых выдающихся игроков в истории мирового футбола? Главная проблема – в отсутствии финансовых средств у каталонского клуба. Но «Барселона» уже активно прорабатывает этот сценарий, стараясь увеличить спонсорские вливания. К потенциальному возвращению подключился главный тренер «сине-гранатовых» Хави, который намерен убедить Месси вернуться в Каталонию.

Похоже, в ближайшее время имя Лионеля Месси снова будет у всех на слуху. В «ПСЖ» вряд ли готовы увеличивать своё предложение по контракту. Шейхи уже делают ставку на новых звёзд. Но списывать аргентинца ещё очень рано, а значит, поклонники его таланта могут увидеть «возвращение домой» или новые приключения форварда...

Реклама

Константин Лици