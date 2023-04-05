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Чемпионат Испании. Ла Лига

Линекер напомнил, что остаётся последним европейским игроком, сделавшим хет-трик в «эль класико»

05 Апреля 2023 • 06:26 Комментировать

Бывший английский нападающий Гари Линекер напомнил о том, что он выступал за «Барселону» и последним из европейских игроков сделал хет-трик в «эль класико».

- Да, я забил три мяча, и после игры подошел к арбитру, говорю, «дай мяч», как у нас принято в Англии. А у них там так не принято! И он не отдал мне этот чертов мяч, хотя я сделал хет-трик в матче! - цитирует возмущение Линекера BBC Sport.

Хет-трик Линекера имел место в сезоне 1986/1987 - 31 января 1987 года «Барселона» обыграла «Реал» со счетом 3:2. Напомним, что сегодня вечером команды сыграют между собой в ответном полуфинальном матче в рамках Кубка Короля. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Гари Линекер
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