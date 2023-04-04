«Эльче» подал протест на результат матча с «Барселоной» - всё из-за Гави

На выходных «Эльче» - главный аутсайдер чемпионата Испании – проиграл на своём поле «Барселоне» со счётом 0:4. Спустя несколько дней «Эльче» официально направил проест на результат матча в Королевскую испанскую федерацию футбола, о чём рассказывает COPE.

Протест связан с выходом на поле Гави. В «Эльче» считают, что полузащитник не имел права играть за «Барселону» после того, как регистрация его нового контракта была отменена.

«Барселона» на текущий момент уверенно лидирует в турнирной таблице испанской Ла Лиги. Второй «Реал» команда Хави опережает на 12 зачётных баллов.