Хави: «Какая нам разница, что говорят другие?»

Наставник «Барселоны» Хави высказался о разговорах в отношении клуба. Так, например, в Испании продолжают обсуждать так называемое «дело Негрейры» - историю с выплатами «сине-гранатовых» бывшему вице-президенту технического комитета судей.

«Вопросы, которые не касаются футбола, в раздевалке не обсуждаются. Здесь мы не говорить об УЕФА, Негрейре или Тебасе. Мы не должны обсуждать то, что не можем контролировать.

Я мало что читаю и слушаю. Наш президент, наш босс, счастлив. Какая нам разница, что говорят другие? Ничто не должно сбивать нас с толку. Те, кто не хотят нам зла, видят, что наша команда лучше, чем была в прошлом сезоне», - сказал Хави на пресс-конференции.