Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави будет участвовать в переговорах по возвращению Месси

04 Апреля 2023 • 16:22 Комментировать

Лионель Месси может вернуться в «Барселону» ближайшим летом. На неделе должны стартовать переговоры каталонского клуба со стороной звёздного аргентинца. Как сообщает в социальных сетях журналистка Вероника Брунати, в переговорном процессе будет участвовать главный тренер «сине-гранатовых» Хави.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что Хави поддерживает контакты с Месси и хочет убедить его вернуться на «Камп Ноу».

Лионель Месси ушёл из «Барселоны» летом 2021 года. Тогда каталонский клуб не смог предложить форварду новый контракт из-за серьёзных финансовых трудностей.

В «ПСЖ» недовольны Месси – названа причина

Месси может вернуться в «Барселону» - переговоры начинаются

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Хави Эрнандес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Апреля
16:51 · Испания. Ла Лига
Хави: «Какая нам разница, что говорят другие?»
16:22 · Испания. Ла Лига
Хави будет участвовать в переговорах по возвращению Месси
14:46 · Испания. Ла Лига
«Барселона» определила троих игроков, которых точно не продаст слухи
14:04 · Англия. Премьер-лига
Между «Манчестер Сити» и «Барселоной» не было контактов по Фати
11:57 · Испания. Ла Лига
Пенья согласился продлить контракт с «Барселоной»
11:47 · Испания. Ла Лига
Агент Мариано Диаса: «К клиенту есть интерес со стороны клубов АПЛ, Серии А и Бундеслиги»
10:42 · Испания. Ла Лига
«Барселоне» может понадобиться крупная продажа, клуб определил двух главных кандидатов на выход
10:17 · Испания. Ла Лига
Симеоне, скорее всего, покинет «Атлетико» летом
10:09 · Италия. Серия А
Симеоне может перейти в испанский клуб
09:57 · Германия. Бундеслига
Камада может перейти в «Барселону» или «Атлетико»
09:46 · Германия. Бундеслига
Мориба покинет «РБ Лейпциг» летом
09:40 · Испания. Ла Лига
Асенсио никогда не рассматривал вариант с переходом в «Барселону»
09:37 · Италия. Серия А
Амрабат мечтает о трансфере в «Барселону»
00:05 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» ушла от поражения в матче «Райо Вальекано»
03 Апреля
22:38 · Испания. Ла Лига
Звезда «Райо» проводит свой сотый матч в Ла Лиге
Все новости
Рекомендуем