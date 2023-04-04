Хави будет участвовать в переговорах по возвращению Месси

Лионель Месси может вернуться в «Барселону» ближайшим летом. На неделе должны стартовать переговоры каталонского клуба со стороной звёздного аргентинца. Как сообщает в социальных сетях журналистка Вероника Брунати, в переговорном процессе будет участвовать главный тренер «сине-гранатовых» Хави.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что Хави поддерживает контакты с Месси и хочет убедить его вернуться на «Камп Ноу».

Лионель Месси ушёл из «Барселоны» летом 2021 года. Тогда каталонский клуб не смог предложить форварду новый контракт из-за серьёзных финансовых трудностей.

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Месси может вернуться в «Барселону» - переговоры начинаются