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Месси может вернуться в «Барселону» - переговоры начинаются

04 Апреля 2023 • 14:54 Комментировать (3)

На этой неделе «Барселона» начнёт переговоры с Лионелем Месси. Об этом в социальных сетях рассказывает журналистка Вероника Брунати.

Отмечается, что 35-летний Месси не станет продлевать контракт с «ПСЖ». Таким образом, звёздный аргентинец может вернуться на «Камп Ноу» в качестве свободного агента.

Ранее в прессе проскакивала информация о том, что «Барселона» ищет спонсоров для финансирования нового контракта с Месси. Каталонский клуб, как известно, до сих пор испытывает финансовые трудности.

Напомним, что Лионель Месси покинул «Барселону» в 2021 году. Клуб тогда не смог предложить форварду новое трудовое соглашение.

Месси раскритиковали за провальный матч

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Барселона Лионель Месси ПСЖ трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (3)
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ингерман
04 Апреля 2023 в 15:06
Месси может вернуться в «Барселону»
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ай.. логична.. деточка-шмеци - а вам не кажеца што ваше место возле па-ра-ши.. кхе-кхе.. )))
Alex1972
04 Апреля 2023 в 15:02
В пески он точно не пойдёт... Там занято..
CERG
04 Апреля 2023 в 14:56
2009 год - Месси - "готов играть за Барселону бесплатно", эх юность моя)))..
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