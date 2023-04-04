Месси может вернуться в «Барселону» - переговоры начинаются

На этой неделе «Барселона» начнёт переговоры с Лионелем Месси. Об этом в социальных сетях рассказывает журналистка Вероника Брунати.

Отмечается, что 35-летний Месси не станет продлевать контракт с «ПСЖ». Таким образом, звёздный аргентинец может вернуться на «Камп Ноу» в качестве свободного агента.

Ранее в прессе проскакивала информация о том, что «Барселона» ищет спонсоров для финансирования нового контракта с Месси. Каталонский клуб, как известно, до сих пор испытывает финансовые трудности.

Напомним, что Лионель Месси покинул «Барселону» в 2021 году. Клуб тогда не смог предложить форварду новое трудовое соглашение.

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