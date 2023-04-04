Летнее трансферное окно всё ближе. На этом фоне «Барселона» определила трёх неприкасаемых игроков, которых она точно не продаст. Как сообщает испанское издание Sport, в этом списке находятся защитник Рональд Араухо и два полузащитника – Френки де Йонг и Педри.

Также каталонцы хотят сохранить тен Штегена, Бальде, Гави, Кунде, Рафинью и Левандовски, однако по этим футболистам, судя по всему, позиция клуба не настолько категорична, раз выделяются только три «неприкасаемых».

«Барселона» до сих пор испытывает финансовые трудности, поэтому летом клуб может быть вынужден продать некоторых футболистов.