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Агент Мариано Диаса: «К клиенту есть интерес со стороны клубов АПЛ, Серии А и Бундеслиги»

04 Апреля 2023 • 11:47 Комментировать
Реал Мадрид
...
Вильярреал
08.04 22:00

Агент нападающего мадридского «Реала» Мариано Диаса рассказал, где его клиент может продолжить карьеру. Напомним, у форварда в конце сезона заканчивается контракт с «королевским клубом».

«К моему клиенту есть интерес со стороны клубов АПЛ, Серии А и Бундеслиги. Игрок профиля Мариано всегда востребован в Европе. Он хочет найти себе команду, в которой будет чувствовать себя счастливым. Это не значит, что в «Реале» он несчастлив, но у него заканчивается контракт. Нам предстоит учесть многие обстоятельства при выборе новой команды. Каждые три месяца к нам обращается новый заинтересованный клуб», – заявил агент Диаса в интервью Bolavip.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Мариано Диас
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РЕАЛ МАДРИД ВИЛЬЯРРЕАЛ
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