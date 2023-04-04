Агент Мариано Диаса: «К клиенту есть интерес со стороны клубов АПЛ, Серии А и Бундеслиги»

Агент нападающего мадридского «Реала» Мариано Диаса рассказал, где его клиент может продолжить карьеру. Напомним, у форварда в конце сезона заканчивается контракт с «королевским клубом».

«К моему клиенту есть интерес со стороны клубов АПЛ, Серии А и Бундеслиги. Игрок профиля Мариано всегда востребован в Европе. Он хочет найти себе команду, в которой будет чувствовать себя счастливым. Это не значит, что в «Реале» он несчастлив, но у него заканчивается контракт. Нам предстоит учесть многие обстоятельства при выборе новой команды. Каждые три месяца к нам обращается новый заинтересованный клуб», – заявил агент Диаса в интервью Bolavip.