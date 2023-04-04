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Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне, скорее всего, покинет «Атлетико» летом

04 Апреля 2023 • 10:17 Комментировать
Райо Вальекано
...
Атлетико М
09.04 22:00

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне с большой долей вероятности покинет свой пост летом. Об этом сообщает Telegraph Football.

По информации источника, стороны решили прекратить сотрудничество. Самого высокооплачиваемого тренера планеты ранее связывали с назначением в миланский «Интер», в составе которого «Эль Чоло» выступал в качестве футболиста.

Отметим, что Симеоне возглавлял «Атлетико» с 2011 года и выиграл для команды две Лиги Европы, два чемпионата Испании, один Кубок Испании, два Суперкубка УЕФА, а также дважды выводил «матрасников» в финал Лиги чемпионов.

«Атлетико» в данный момент идёт на третьем месте в чемпионате Испании, но из Лиги чемпионов команда вылетела ещё на групповом этапе.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне
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РАЙО ВАЛЬЕКАНО АТЛЕТИКО М
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