Симеоне, скорее всего, покинет «Атлетико» летом

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне с большой долей вероятности покинет свой пост летом. Об этом сообщает Telegraph Football.

По информации источника, стороны решили прекратить сотрудничество. Самого высокооплачиваемого тренера планеты ранее связывали с назначением в миланский «Интер», в составе которого «Эль Чоло» выступал в качестве футболиста.

Отметим, что Симеоне возглавлял «Атлетико» с 2011 года и выиграл для команды две Лиги Европы, два чемпионата Испании, один Кубок Испании, два Суперкубка УЕФА, а также дважды выводил «матрасников» в финал Лиги чемпионов.

«Атлетико» в данный момент идёт на третьем месте в чемпионате Испании, но из Лиги чемпионов команда вылетела ещё на групповом этапе.