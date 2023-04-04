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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Валенсия» ушла от поражения в матче «Райо Вальекано»

04 Апреля 2023 • 00:05 Комментировать
Валенсия
1:1
Райо Вальекано
окончен

На ход последнего матча 27-го тура чемпионата Испании «Валенсия» - «Райо Вальекано» повлиял быстрый гол гостей в исполнении Санти Комесаньи. В середине тайма Джастин Клюйверт зарядил в штангу. Под конец игры давление «Валенсии» привело к пенальти после фола Комесаньи, но арбитр передумал, посмотрев повтор момента. Две минуты, и арбитр снова назначил 11-метровый. Клюйверт развел мяч и голкипера по углам - 1:1.

«Валенсия» выбралась из зоны вылета, опережая пару конкурентов по дополнительным показателям, соперник делит седьмое место.

Протокол игры  
Валенсия1:1Райо Вальекано
  9'Комесанья Санти (0:1)
(1:1) Клюйверт Джастин82'  
Мамардашвили ГеоргийКорреа Тьерри  27'Дьякаби МуктарОзкаджар ДженкГайя ХосеНико Гонсалес 46' (Муса Юнус ( 46') Гильямон Уго 62' (Дуро Уго ( 62') Алмейда Андре IV 88' (Мориба Илайкс ( 88') Лино СэмуелКавани Эдинсон 62' (Кастильехо Самуэль ( 62') Клюйверт Джастин  36'
Запасные: Андре МаркосФулкье ДимитриКёмерт ЭрайВаскес ХесусFran PerezРиверо КристианЭррерин ЯгоМоскера Кристиан
Димитриевски СтолеБалью Иван  81'Лежён ФлорьянКатена Алехандро  90'Гарсия Франсиско IIIВалентин Оскар  23' 83' (Рауль де Томас ( 83') Комесанья СантиПаласон Иси 84' (Санчес Сальвадор ( 84') Трехо Оскар 65' (Pep Chavarria ( 65') Гарсия Альваро Ривера 59' (Лопес Унаи ( 59') Камелло Серхио 83' (Мумин Абдул ( 83')
Запасные: Мартин АндресЭрнандес МариоСавельич ЭстебанЛопес ДиегоСуарес МариоФалькао РадамельСисс Пате
03 апреля. Стадион "Месталья" (Валенсия).

 

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