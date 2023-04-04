«Валенсия» ушла от поражения в матче «Райо Вальекано»

На ход последнего матча 27-го тура чемпионата Испании «Валенсия» - «Райо Вальекано» повлиял быстрый гол гостей в исполнении Санти Комесаньи. В середине тайма Джастин Клюйверт зарядил в штангу. Под конец игры давление «Валенсии» привело к пенальти после фола Комесаньи, но арбитр передумал, посмотрев повтор момента. Две минуты, и арбитр снова назначил 11-метровый. Клюйверт развел мяч и голкипера по углам - 1:1.

«Валенсия» выбралась из зоны вылета, опережая пару конкурентов по дополнительным показателям, соперник делит седьмое место.