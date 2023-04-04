«Валенсия» ушла от поражения в матче «Райо Вальекано»

На ход последнего матча 27-го тура чемпионата Испании «Валенсия» - «Райо Вальекано» повлиял быстрый гол гостей в исполнении Санти Комесаньи. В середине тайма Джастин Клюйверт зарядил в штангу. Под конец игры давление «Валенсии» привело к пенальти после фола Комесаньи, но арбитр передумал, посмотрев повтор момента. Две минуты, и арбитр снова назначил 11-метровый. Клюйверт развел мяч и голкипера по углам - 1:1.
«Валенсия» выбралась из зоны вылета, опережая пару конкурентов по дополнительным показателям, соперник делит седьмое место.
Протокол игры
|9'Комесанья Санти (0:1)
|(1:1) Клюйверт Джастин82'
Мамардашвили Георгий•Корреа Тьерри• 27'Дьякаби Муктар•Озкаджар Дженк•Гайя Хосе•Нико Гонсалес46' (Муса Юнус (46') •Гильямон Уго62' (Дуро Уго (62') •Алмейда Андре IV88' (Мориба Илайкс (88') •Лино Сэмуел•Кавани Эдинсон62' (Кастильехо Самуэль (62') •Клюйверт Джастин 36'
Димитриевски Столе•Балью Иван• 81'Лежён Флорьян•Катена Алехандро• 90'Гарсия Франсиско III•Валентин Оскар 23'83' (Рауль де Томас (83') •Комесанья Санти•Паласон Иси84' (Санчес Сальвадор (84') •Трехо Оскар65' (Pep Chavarria (65') •Гарсия Альваро Ривера59' (Лопес Унаи (59') •Камелло Серхио83' (Мумин Абдул (83')
03 апреля. Стадион "Месталья" (Валенсия).
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