Звезда «Райо» проводит свой сотый матч в Ла Лиге

В заключительном матче испанской Примеры «Валенсия» принимает на своем поле «Райо Вальекано», и уже в первом тайме «летучие мыши» пропустили мяч. Его на свой счет записал Санти Комесанья, а вот передачу на него оформил Альваро Гарсия, который, таким образом, отметил свой сотый матч в высшей лиге испанского футбола.

Любопытно, что первые четыре из них он провел еще в 2014 году с «Гранадой», затем была долгая пауза, и, наконец, ему удалось вернуться и стать стабильным участником Ла Лиги с «Райо Вальекано».

Следить за событиями игры между «Валенсией» и «Райо Вальекано» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.