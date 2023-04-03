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Чемпионат Испании. Ла Лига

Звезда «Райо» проводит свой сотый матч в Ла Лиге

03 Апреля 2023 • 22:38 Комментировать
Валенсия
0:1
Райо Вальекано
1 4.50 X 3.50 2 1.85
2-й тайм

В заключительном матче испанской Примеры «Валенсия» принимает на своем поле «Райо Вальекано», и уже в первом тайме «летучие мыши» пропустили мяч. Его на свой счет записал Санти Комесанья, а вот передачу на него оформил Альваро Гарсия, который, таким образом, отметил свой сотый матч в высшей лиге испанского футбола.

Любопытно, что первые четыре из них он провел еще в 2014 году с «Гранадой», затем была долгая пауза, и, наконец, ему удалось вернуться и стать стабильным участником Ла Лиги с «Райо Вальекано».

Следить за событиями игры между «Валенсией» и «Райо Вальекано» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.

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Евро-Футбол.Ру,
Райо Вальекано Альваро Гарсия
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ВАЛЕНСИЯ РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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Валенсия Валенсия
Райо Вальекано Райо Вальекано
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