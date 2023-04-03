Вслед за «Вальядолидом» «Эспаньол» тоже объявил о тренерской отставке. Диего Мартинес более не работает с командой. Клуб принял такое решение по причине плохих результатов. При этом «Эспаньол» поблагодарил 42-летнего специалиста и его штаб за проделанную работу.

Диего Мартинес тренировал «Эспаньол» с начала нынешнего сезона. Под руководством тренера команда провела 31 матч, показав в них следующие результаты: 9 побед, 9 ничьих и 13 поражений.

На текущий момент «Эспаньол» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Ближайший матч «Эспаньол» проведёт 8 апреля – против «Атлетика» на своём поле.