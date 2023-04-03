Себальос всё ещё ждёт предложений от «Реала» по новому контракту

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос всё ещё ждёт предложений от своей команды по новому контракту. Если «королевский клуб» так и не предложит футболисту продлить истекающее соглашение, футболист в конце сезона станет свободным агентом.

По информации от журналиста Марио Кортеханы, Себальос продолжает ждать действий от «Реала». Источник отмечает, что если футболист будет вынужден покинуть «сливочных», его приоритетом является остаться в Испании. Ранее Дани связывали с возвращением в «Бетис», где игрок выступал ещё до перехода в мадридский «Реал».

В этом сезоне Себальос отметился одним голевым пасом в двадцати матчах Ла Лиги.