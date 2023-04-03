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Чемпионат Испании. Ла Лига

Себальос всё ещё ждёт предложений от «Реала» по новому контракту

03 Апреля 2023 • 10:22 Комментировать
Реал Мадрид
...
Вильярреал
08.04 22:00

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос всё ещё ждёт предложений от своей команды по новому контракту. Если «королевский клуб» так и не предложит футболисту продлить истекающее соглашение, футболист в конце сезона станет свободным агентом.

По информации от журналиста Марио Кортеханы, Себальос продолжает ждать действий от «Реала». Источник отмечает, что если футболист будет вынужден покинуть «сливочных», его приоритетом является остаться в Испании. Ранее Дани связывали с возвращением в «Бетис», где игрок выступал ещё до перехода в мадридский «Реал».

В этом сезоне Себальос отметился одним голевым пасом в двадцати матчах Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Дани Себальос
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РЕАЛ МАДРИД ВИЛЬЯРРЕАЛ
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