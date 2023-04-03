В «Реале» считают, что ВАР подсуживает «Барселоне»

Мадридский «Реал» недоволен работой системы ВАР в чемпионате Испании. Как рапортует газета Marca, в «королевском» клубе считают, что ошибки судей в матчах команды неслучайны. По мнению «сливочных», арбитры специально вредят команде ради выгоды каталонской «Барселоны».

Боссы «Реала» хотят обратиться в федерацию футбола страны с требованием изменить работу системы. Пока изменения не последуют, мадридцы будут продолжать давление на судей через свои социальные сети и клубное телевидение.

В последнем матче Ла Лиги подопечные Карло Анчелотти разгромили «Вальядолид» со счетом 6:0.