Бензема сделал самый быстрый хет-трик в своей карьере

В матче двадцать седьмого тура испанского чемпионата Ла Лиги мадридский «Реал» достойно ответил на вызов «Барселоны», которая забила четыре гола «Эльче» - «сливочные» забили «Вальядолиду» целых шесть голов. Три из них записал на свой счет французский нападающий Карим Бензема, которому для этого потребовалось лишь 6 минут и тридцать секунд, с 29 минуты по 36.

Как оказалось, это самый быстрый хет-трик в карьере Бензема, перебравшегося в мадридский «Реал» в 2009 году. До этого он успел поиграть за французский «Лион». Сейчас Бензема занимает второе место в гонке бомбардиров Ла Лиги - у него 14 голов.