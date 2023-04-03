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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема сделал самый быстрый хет-трик в своей карьере

03 Апреля 2023 • 05:26 Комментировать

В матче двадцать седьмого тура испанского чемпионата Ла Лиги мадридский «Реал» достойно ответил на вызов «Барселоны», которая забила четыре гола «Эльче» - «сливочные» забили «Вальядолиду» целых шесть голов. Три из них записал на свой счет французский нападающий Карим Бензема, которому для этого потребовалось лишь 6 минут и тридцать секунд, с 29 минуты по 36.

Как оказалось, это самый быстрый хет-трик в карьере Бензема, перебравшегося в мадридский «Реал» в 2009 году. До этого он успел поиграть за французский «Лион». Сейчас Бензема занимает второе место в гонке бомбардиров Ла Лиги - у него 14 голов. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
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