«Вильярреал» в концовке вырвал победу над «Реал Сосьедадом»

Поединок 27-го тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Реал Сосьедадом» получился достаточно событийным для современного испанского футбола. В равной борьбе при достаточном количестве опасных моментов команды не могли открыть счет вплоть до 77-й минуты, когда с пенальти отличился Даниэль Парехо. Вскоре хозяева упрочили успех после удара Николаса Джексона - 2:0.
«Вильярреал» вплотную подобрался к идущему на пятом месте «Бетису». Баски - четвертые.
Протокол игры
|(1:0) Парехо Даниэль77'
|(2:0) Джексон Николас81'
Рейна Пепе• 53'Фойт Хуан• 65'Манди Аисса•Торрес Пау II85' (Куэнка Хорхе (85') •Педраса Альфонсо73' (Морено Альберто (73') •Террац Рамон 26'62' (Ло Чельсо Джовани (62') •Парехо Даниэль•Баэна Алехандро85' (Тригерос Мануэль (85') •Чуквезе Саму•Моралес Луис62' (Джексон Николас (62' 82') • 90'Пино Йереми
Запасные: Йоргенсен Филип•Фемения Кико•Хассан Хессем•Мохика Хоан
Ремиро Алехандро•Горосабел Андони84' (Сола Алекс (84') •Субельдия Игор• 27'Ле Норман Робен•Муньос Айхен•Субименди Мартин• 75'Браис Мендес•Сильва Давид 76'85' (Ильяраменди Асьер (85') •Мерино Микель85' (Барренечеа Андер (85') •Кубо Такефуса71' (Чо Мохамед-Али (71') •Сорлот Александр70' (Оярсабаль Микель (70')
02 апреля. Стадион "Эстадио де ла Керамика".
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