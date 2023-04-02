«Вильярреал» в концовке вырвал победу над «Реал Сосьедадом»

Поединок 27-го тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Реал Сосьедадом» получился достаточно событийным для современного испанского футбола. В равной борьбе при достаточном количестве опасных моментов команды не могли открыть счет вплоть до 77-й минуты, когда с пенальти отличился Даниэль Парехо. Вскоре хозяева упрочили успех после удара Николаса Джексона - 2:0.

«Вильярреал» вплотную подобрался к идущему на пятом месте «Бетису». Баски - четвертые.