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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Вильярреал» в концовке вырвал победу над «Реал Сосьедадом»

02 Апреля 2023 • 21:36 Комментировать
Вильярреал
2:0
Реал Сосьедад
окончен

Поединок 27-го тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Реал Сосьедадом» получился достаточно событийным для современного испанского футбола. В равной борьбе  при достаточном количестве опасных моментов команды не могли открыть счет вплоть до 77-й минуты, когда с пенальти отличился Даниэль Парехо. Вскоре хозяева упрочили успех после удара Николаса Джексона - 2:0.

«Вильярреал» вплотную подобрался к идущему на пятом месте «Бетису». Баски - четвертые.

Протокол игры  
Вильярреал2:0Реал Сосьедад
(1:0) Парехо Даниэль77'  
(2:0) Джексон Николас81'  
Рейна Пепе  53'Фойт Хуан  65'Манди АиссаТоррес Пау II 85' (Куэнка Хорхе ( 85') Педраса Альфонсо 73' (Морено Альберто ( 73') Террац Рамон  26' 62' (Ло Чельсо Джовани ( 62') Парехо ДаниэльБаэна Алехандро 85' (Тригерос Мануэль ( 85') Чуквезе СамуМоралес Луис 62' (Джексон Николас ( 62'  82'  90') Пино Йереми
Запасные: Йоргенсен ФилипФемения КикоХассан ХессемМохика Хоан
Ремиро АлехандроГоросабел Андони 84' (Сола Алекс ( 84') Субельдия Игор  27'Ле Норман РобенМуньос АйхенСубименди Мартин  75'Браис МендесСильва Давид  76' 85' (Ильяраменди Асьер ( 85') Мерино Микель 85' (Барренечеа Андер ( 85') Кубо Такефуса 71' (Чо Мохамед-Али ( 71') Сорлот Александр 70' (Оярсабаль Микель ( 70')
Запасные: Рико ДиегоГевара АндерАриц ЭлустондоСубиаурре АндониПачеко ХонТуррьентес БеньятНаварро Роберто
02 апреля. Стадион "Эстадио де ла Керамика".

 

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Вильярреал Реал Сосьедад
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