Ансу Фати является очень талантливым футболистом, однако «Барселона» открыта к его продаже во многом из-за сложной финансовой ситуации, в которой оказался клуб. Как сообщает Football Insider, в летнее трансферное окно «сине-гранатовые» будут готовы продать Фати за 90 миллионов фунтов (около 102 миллионов евро).

Ранее отец Фати публично выразил недовольство тем фактом, что его сын получает мало игрового времени в команде.

В сезоне 2022/2023 Ансу Фати провёл за «Барселону» 39 матчей. В них 20-летний футболист записал на свой счёт семь голов и три результативных паса на партнёров.