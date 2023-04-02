Месси ждёт предложения «Барселоны»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси настроен вернуться в каталонскую «Барселону», воспитанником которой он является. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Гастон Эдуль.

Журналист сообщил, что 35-летний форвард готов отказаться от переговоров с парижанами о новом контракте, если получит конкретное предложение от «сине-гранатовых». Месси сейчас находится в ожидании шага со стороны руководства своего родного клуба.

Лионель выступал за «Барселону» с 2005 по 2021 год. Он ушел из клуба на правах свободного агента и присоединился к «ПСЖ». Его контракт с парижанами истекает грядущим летом.

Инсайдер сообщил, где будет играть Месси