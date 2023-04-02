«Ливерпуль» готовит 50 млн евро на испанского вингера

Атакующий полузащитник Нико Уильямс, правами на которого владеет «Атлетик» Бильбао, имеет вариант трудоустройства в топ-клубе Английской премьер-лиги. По сведениям журналистов AS, в подписании 20-летнего вингера заинтересован «Ливерпуль».

Мерсисайдцы могут усилиться испанским футболистом в летнее трансферное окно. Сумма возможной сделки оценивается в 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Нико принял участие в 26 матчах, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Трудовое соглашение игрока с басками рассчитано до середины 2024 года.