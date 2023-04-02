Роналдо улучшит тренировочную базу и стадион «Вальядолида»

Легендарный бразильский нападающий Роналдо, который является владельцем испанского «Вальядолида», планирует улучшить инфраструктуру клуба.

Согласно информации журналистов AS, руководитель вместе со своими партнерами собирается разработать проект по модернизации базы клуба и стадиона. Мэрия города готова дать согласие на проведение работ, которые могут стартовать в ближайшее время.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании «Вальядолид» занимает 15-е место в турнирной таблице. Ближайший поединок клуб Роналдо проведет на выезде против мадридского «Реала» 2 апреля.