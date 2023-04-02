«Атлетик» из Бильбао продлил контракт со своим воспитанником Ойяном Сансетом на девять лет – до 2032 года. Об этом рапортует пресс-служба баскского клуба.

22-летний полузащитник выступает за клуб из Бильбао с 2015 года, в основном составе он впервые сыграл в 2019 году.

Высокий центральный полузащитник оценивается в Европе в 30 млн евро – такой ценник на игрока дал авторитетный портал Transfermarkt. И цена вполне оправдана – в текущем сезоне за 25 матчей в рамках чемпионата Испании баск забил восемь голов.

На данный момент «Атлетик» движется в Ла Лиге на седьмом месте, в активе команды 37 набранных очков после 27 туров.