«Барселона» установила два рекорда

В субботу, 1 апреля, каталонская «Барселона» провела поединок против «Эльче» в рамках 27-го тура чемпионата Испании. Подопечные Хави Эрнандеса победили на выезде со счетом 4:0.

Стоит отметить, что прошедшая встреча стала для «сине-гранатовых» 20-й «сухой» в нынешнем розыгрыше Ла Лиги. Это рекордный показатель за 27 туров испанского чемпионата. «Барселона» пропустила всего девять голов в 27 встречах, что также является рекордным достижением.

После 27 туров команда Хави набрала 71 очко и уверенно лидирует в турнирной таблице. Каталонцы опережают идущий вторым мадридский «Реал» на 15 баллов.