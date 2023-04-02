Гризманн выбрал между голами и ассистами

Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн высказался о своих голах и результативных передачах.

«Что для меня лучше, забивать или ассистировать? Сейчас мне больше нравится забивать, ведь моему сыну нравится, когда его отец отмечается результативными ударами по воротам. Однако на личном уровне больше люблю отдавать ассисты. Как по мне, это сложнее, а потому делает меня более счастливым», - передает слова француза Mundo Deportivo.

В текущем сезоне чемпионата Испании Гризманн принял участие в 26 поединках за «матрасников», в которых отметился девятью забитыми мячами и девятью ассистами.