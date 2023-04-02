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Пике рассказал, как его оштрафовал Гвардиола

02 Апреля 2023 • 07:38 Комментировать

Экс-футболист каталонской «Барселоны» Херард Пике рассказал о том, как Хосеп Гвардиола оштрафовал его во время совместной работы в стане «сине-гранатовых».

«У нас были отличные отношения, но в последний год сотрудничества между нами возникло небольшое напряжение. Однажды во время празднования Нового года я заболел, из-за чего Пеп решил оставить меня дома и не взял на матч», - передает слова Пике AS.

Херард добавил, что тогда Гвардиола выписал ему штраф в размере 12 тысяч евро и заставил организовать ужин для одноклубников.

Напомним, что Пике завершил карьеру в конце прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Хосеп Гвардиола Херард Пике
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