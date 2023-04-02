Пике отреагировал на новости о возвращении Месси в «Барселону»

Экс-футболист каталонской «Барселоны» Херард Пике отреагировал на слухи о возможном возвращении аргентинского нападающего Лионеля Месси в стан «сине-гранатовых».

«Конечно, было бы круто, если бы Лео вернулся в «Барселону». Но не стоит нагнетать ситуацию, я бы пустил все на самотек. Если обе стороны заинтересованы в этом, то сделка вполне реальна. Главное, чтобы было взаимное желание. Время покажет», - передает слова Херарда Mundo Deportivo.

Месси – воспитанник академии «Барселоны». За первую команду каталонского гранда Лионель выступал с 2005 по 2021 год. Последние два сезона аргентинец провел в «ПСЖ».