«ПСЖ» нашёл замену Месси в «Барселоне»

Вингер каталонской «Барселоны» Усман Дембеле может перейти в другой европейский топ-клуб. Как сообщает El Nacional, француз стал трансферной целью «ПСЖ». Парижане предпримут попытку подписать Дембеле, если не удастся удержать Лионеля Месси. Контракт 35-летнего аргентинца истекает по окончании нынешнего сезона.

Ранее стало известно об интересе к Усману со стороны мюнхенской «Баварии». Трансферный ценник футболиста составляет 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Дембеле провел 18 поединков, записав на свой счет пять забитых мячей и пять голевых передач. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.