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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» переезжает с «Камп Ноу»

01 Апреля 2023 • 09:13 Комментировать

Со следующего сезона каталонская «Барселона» будет проводить домашние матчи на другом стадионе. Как информирует газета Marca, «сине-гранатовые» переедут на Олимпийский стадион в связи с реконструкцией «Камп Ноу».

Руководство клуба уже сообщило об этом федерации футбола Испании, которая в свою очередь уведомит УЕФА. Возвращение «Барселоны» на «Камп Ноу» ожидается в ноябре следующего года. Вместимость Олимпийского стадиона составляет почти 56 тысяч человек.

После 26 туров чемпионата Испании «сине-гранатовые» набрали 68 баллов и располагаются на первом месте в турнирной таблице. Подопечные Хави опережают идущий вторым «Реал» на 12 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона
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