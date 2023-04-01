«Реал» сообщил сроки восстановления Менди

Фланговый защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди получил травму икроножной мышцы. Как сообщила пресс-служба «королевского» клуба, на полное восстановление футболисту понадобится около месяца.

Таким образом, французский футболист точно не поможет своей команде в предстоящих матчах ¼ финала Лиги чемпионов против лондонского «Челси».

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Менди принял участие в 15 поединках, в которых отметился одной результативной передачей и получил две желтые карточки.

Ферлан связан контрактными обязательствами с «Реалом» до лета 2025 года. Его трансферный ценник составляет 35 миллионов евро.