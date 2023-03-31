«Мальорка» и «Осасуна» нулями возобновили сезон в Ла Лиге

Середняки Ла Лиги «Мальорка» и «Осасуна» открывали новый тур чемпионата Испании. Хозяева поля чаще искали счастья у чужих ворот, но явно превзошли соперника только в получении карточек всех цветов и с 69-й минуты играли в меньшинстве. В любом случае участники поединка разочаровали в плане опасных моментов, нанеся только один удар в створ за 90 минут. Ничья 0:0 - закономерный результат.

В итоге «Осасуна» вышла на чистое девятое место, соперника в двух очках и двух позициях позади.