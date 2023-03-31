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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Мальорка» и «Осасуна» нулями возобновили сезон в Ла Лиге

31 Марта 2023 • 23:56 Комментировать
Мальорка
0:0
Осасуна
окончен

Середняки Ла Лиги «Мальорка» и «Осасуна» открывали новый тур чемпионата Испании. Хозяева поля чаще искали счастья у чужих ворот, но явно превзошли соперника только в получении карточек всех цветов и с 69-й минуты играли в меньшинстве. В любом случае участники поединка разочаровали в плане опасных моментов, нанеся только один удар в створ за 90 минут. Ничья 0:0 - закономерный результат.

В итоге «Осасуна» вышла на чистое девятое место, соперника в двух очках и двух позициях позади.

Протокол игры  
Мальорка0:0Осасуна
Райкович ПредрагГонсалес Джованни  45'Раильо Антонио  74'Копете Хосе  69'Маффео ПаблоКоста Хауме  90'Родригес Даниэль 82' (Санчес Антонио ( 82') Баба Иддрису  30'Руис Иньиго  37'Мурики Ведат 76' (Кадевере Тино ( 76') Кан-Ин Ли  70' 76' (Настасич Матия ( 76')
Запасные: Ману МорланесРикельме ЛеонардоГренье КлеманАнхель Луис  75'Грейф ДоминикПратс АбдонХаджикадунич ДеннисДьедью Амат
Эррера СерхиоВидаль Начо  34' 86' (Морено Диего ( 86'  90') Эрнандес АриданеУнаи ГарсияКруз ХуанИбаньес Пабло 77' (Эззалзули Абде ( 77') Торро Лукас 68' (Монкайола Хон ( 68') Орос Аймар 68' (Гомес Мойсес ( 68') Гарсия Рубен 86' (Кике Гарсия ( 86') Будимир Анте  90'Барха Энрике
Запасные: Санчес МануэльАйтор ФернандесГарсия Давид III
31 марта.

 

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