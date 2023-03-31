«Мальорка» и «Осасуна» нулями возобновили сезон в Ла Лиге

Середняки Ла Лиги «Мальорка» и «Осасуна» открывали новый тур чемпионата Испании. Хозяева поля чаще искали счастья у чужих ворот, но явно превзошли соперника только в получении карточек всех цветов и с 69-й минуты играли в меньшинстве. В любом случае участники поединка разочаровали в плане опасных моментов, нанеся только один удар в створ за 90 минут. Ничья 0:0 - закономерный результат.
В итоге «Осасуна» вышла на чистое девятое место, соперника в двух очках и двух позициях позади.
Протокол игры
Райкович Предраг•Гонсалес Джованни• 45'Раильо Антонио• 74'Копете Хосе• 69'Маффео Пабло•Коста Хауме• 90'Родригес Даниэль82' (Санчес Антонио (82') •Баба Иддрису• 30'Руис Иньиго• 37'Мурики Ведат76' (Кадевере Тино (76') •Кан-Ин Ли 70'76' (Настасич Матия (76')
Эррера Серхио•Видаль Начо 34'86' (Морено Диего (86') • 90'Эрнандес Аридане•Унаи Гарсия•Круз Хуан•Ибаньес Пабло77' (Эззалзули Абде (77') •Торро Лукас68' (Монкайола Хон (68') •Орос Аймар68' (Гомес Мойсес (68') •Гарсия Рубен86' (Кике Гарсия (86') •Будимир Анте• 90'Барха Энрике
Запасные: Санчес Мануэль•Айтор Фернандес•Гарсия Давид III
31 марта.
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