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Чемпионат Испании. Ла Лига

Раскрыто ключевое условие возвращения Месси в «Барселону» слухи

31 Марта 2023 • 18:57 Комментировать

Возвращение Лионеля Месси в «Барселону» кажется реальным. В пятницу вице-президент каталонского клуба Рафа Юсте подтвердил контакты со звёздным аргентинцем. При этом ключевым условием камбэка Месси на «Камп Ноу» является его примирение с президентом клуба Жоаном Лапортой. Об этом рассказывает портал Goal со ссылкой на испанские Sport и Mundo Deportivo.

Отношения между Месси и Лапортой испортились после того, как футболист был вынужден уйти из «Барселоны» в 2021 году. Каталонцы тогда не потянули новый контракт аргентинца финансово. Теперь ожидается, что Месси и Лапорта в какой-то момент встретятся и зароют топор войны.

Отмечается, что Лионель Месси по-прежнему хочет играть на топ-уровне, поэтому варианты с МЛС и Саудовской Аравией его не интересуют.  

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Барселона Лионель Месси Жоан Лапорта ПСЖ трансферы футбола - лето 2023
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