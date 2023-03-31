Клуб МЛС нацелился на Месси и на ещё одну звезду

Выступающий в МЛС «Интер Майами» возлагает большие надежды на подписание Лионеля Месси и ещё одной звезды – Серхио Бускетса. Об этом рассказывает портал Goal со ссылкой на испанское издание Sport.

Будущее Месси остаётся обсуждаемой темой. Аргентинец может либо продлить контракт с «ПСЖ», либо вернуться в «Барселону», либо перебраться в экзотическую лигу. Помимо МЛС, слухи связывают 35-летнего аргентинца с «Аль-Хилялем» из Саудовской Аравии.

Что касается Бускетса, то в обозримом будущем он примет решение, оставаться ли ему в «Барселоне». Клуб готов предложить 34-летнему хавбеку краткосрочный контракт.

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