Будущее Карима Бензема остаётся неопределённым. 35-летний француз может продлить действующий контракт с «Реалом» ещё на сезон, однако он пока не принял решение.

Как сообщает Todofichajes, предложение из Саудовской Аравии заставляет Бензема сомневаться в целесообразности продления контракта в Мадриде. Дело не в деньгах, а в том, что форвард считает переход в менее требовательную лигу привлекательным на закате футбольной карьеры. Карим понимает, что в этом сезоне он выступает за «Реал» уже не так ярко из-за физических проблем.

Отметим, что в прошлом году Карим Бензема выиграл «Золотой мяч».

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