Самым высокооплачиваемым игроком Ла Лиги является… Азар

На днях известное издание L’Equipe обнародовало информацию о зарплатах футболистов и тренеров в разных лигах. Если брать испанскую Ла Лигу, то, вы удивитесь, самым высокооплачиваемым игроком является Эден Азар, который сейчас не получает игрового времени в «Реале». Бельгийский вингер зарабатывает 2,25 миллиона евро в месяц.

На втором месте располагается нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски с месячным окладом в 2,17 миллиона евро. Дальше идут Серхио Бускетс (1,91 млн евро), Давид Алаба (1,88), Винисиус Жуниор, Жорди Альба и Ян Облак (1,67).

Эден Азар перебрался в «Реал» в 2019 году, но полноценно заиграть в Мадриде не смог из-за проблем с весом и частых травм.