Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Самым высокооплачиваемым игроком Ла Лиги является… Азар

31 Марта 2023 • 15:53 Комментировать

На днях известное издание L’Equipe обнародовало информацию о зарплатах футболистов и тренеров в разных лигах. Если брать испанскую Ла Лигу, то, вы удивитесь, самым высокооплачиваемым игроком является Эден Азар, который сейчас не получает игрового времени в «Реале». Бельгийский вингер зарабатывает 2,25 миллиона евро в месяц.

На втором месте располагается нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски с месячным окладом в 2,17 миллиона евро. Дальше идут Серхио Бускетс (1,91 млн евро), Давид Алаба (1,88), Винисиус Жуниор, Жорди Альба и Ян Облак (1,67).

Эден Азар перебрался в «Реал» в 2019 году, но полноценно заиграть в Мадриде не смог из-за проблем с весом и частых травм.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Давид Алаба Эден Азар Серхио Бускетс Роберт Левандовски Жорди Альба Ян Облак Винисиус Жуниор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
31.03.23 в 22:00
Мальорка Мальорка
Осасуна Осасуна
2.39 3.00 3.50
Видео
01.04.23 в 15:00
Жирона Жирона
Эспаньол Эспаньол
1.97 3.35 4.30
Видео
01.04.23 в 17:15
Атлетик Б Атлетик Б
Хетафе Хетафе
1.51 4.00 8.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 31 Марта
16:14 · Испания. Ла Лига
Бензема раздумывает об уходе из «Реала» - у него есть хороший вариант слухи
15:53 · Испания. Ла Лига
Самым высокооплачиваемым игроком Ла Лиги является… Азар
15:38 · Испания. Ла Лига
Ферлан Менди получил очередную травму 1
15:23 · Испания. Ла Лига
Месси сказал Хави, что хочет вернуться в «Барселону»
15:04 · Испания. Ла Лига
Хави ответил на вопрос о возможном возвращении Месси
14:41 · Германия. Бундеслига
«Реал» установил потолок стоимости Беллингема 1
14:02 · Испания. Ла Лига
«Барселона» контактирует с Месси – в клубе подтвердили
14:02 · Испания. Ла Лига
Юсте: «Убеждён, что УЕФА не станет исключать «Барселону» из Лиги чемпионов»
13:57 · Испания. Ла Лига
Вице-президент «Барселоны» Юсте: «Не могу гарантировать, что Фати останется»
13:49 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нацелился на защитника «Барселоны»
13:02 · Испания. Ла Лига
Чемпиона мира - 2022 обвинили в групповом изнасиловании 3
13:00 · Германия. Бундеслига
Куман: «Бавария» хотела подписать Педри, но я попросил клуб не отпускать его»
12:55 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может купить игрока «Реала» за 70 млн евро
12:46 · Испания. Ла Лига
Араухо попадёт в состав «Барселоны» на матч с «Эльче»
11:02 · Испания. Ла Лига
Агуэро призывает Месси вернуться в «Барселону»
Все новости
Рекомендуем