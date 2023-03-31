Чемпиона мира - 2022 обвинили в групповом изнасиловании

Защитник сборной Аргентины и «Севильи» Гонсало Монтиэль подозревается в групповом изнасиловании, об этом сообщается на страницах газеты Marca.

Источник рапортует, что жертвой стала модель, у которой были непродолжительные отношения с чемпионом мира. Эпизод произошел в январе 2019 года во время вечеринки по случаю дня рождения аргентинского футболиста.

Как сообщил адвокат девушки, в четверг, 30 марта, на Монтиэля был подан иск в суд.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Гонсало провел 17 поединков, в которых отдал один ассист, получил пять желтых и одну красную карточку.