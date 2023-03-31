Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Мбаппе выбрал себе новый клуб

31 Марта 2023 • 12:43 Комментировать

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе может присоединиться к мадридскому «Реалу». Об этом рапортуют журналисты AS.

Источник информирует, что «сливочные» хотят бесплатно подписать 24-летнего форварда летом 2024 года. При этом сам Мбаппе уже сообщил «Реалу», что готов к переезду на «Сантьяго Бернабеу».

В контракте Килиана прописан пункт, согласно которому он может бесплатно уйти в 2024 году, если грядущим летом не активирует опцию пролонгации сотрудничества.

В этом сезоне чемпионата Франции форвард провел 24 матча, забил 19 голов и сделал три ассиста.

«ПСЖ» хочет разрушить супертрио Месси - Мбаппе - Неймар

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
31.03.23 в 22:00
Мальорка Мальорка
Осасуна Осасуна
2.39 3.00 3.50
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 31 Марта
13:02 · Испания. Ла Лига
Чемпиона мира - 2022 обвинили в групповом изнасиловании 1
13:00 · Германия. Бундеслига
Куман: «Бавария» хотела подписать Педри, но я попросил клуб не отпускать его»
12:55 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может купить игрока «Реала» за 70 млн евро
12:46 · Испания. Ла Лига
Араухо попадёт в состав «Барселоны» на матч с «Эльче»
11:02 · Испания. Ла Лига
Агуэро призывает Месси вернуться в «Барселону»
10:50 · Испания. Ла Лига
Анчелотти может дать Вальверде отдых в матче против «Вальядолида»
10:04 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не намерена подписывать правого защитника
09:58 · Германия. Бундеслига
«Реалу» очень нравится Хаби Алонсо, но в клубе сомневаются в его назначении
09:47 · Испания. Ла Лига
Хави призывает игроков «Барселоны» дружелюбно встретить Месси 4
07:47 · Испания. Ла Лига
Миятович: «Выбрал «Валенсию», потому что там играл мой идол - Марио Кемпес»
07:15 · Испания. Ла Лига
Миятович: «С Шукером мы никогда не разговаривали ни о политике, ни о войне»
02:18 · Испания. Ла Лига
«Барселона» отказалась от идеи подписания нового правого защитника
01:48 · Испания. Ла Лига
Почеттино внимательно следит за ситуацией с Анчелотти в «Реале»
01:16 · Испания. Ла Лига
Месси ждёт конкретного предложения от «Барселоны»
30 Марта
23:50 · Испания. Ла Лига
Куман: «Я часто просил Гави играть менее агрессивно»
Все новости
Рекомендуем