Мбаппе выбрал себе новый клуб

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе может присоединиться к мадридскому «Реалу». Об этом рапортуют журналисты AS.

Источник информирует, что «сливочные» хотят бесплатно подписать 24-летнего форварда летом 2024 года. При этом сам Мбаппе уже сообщил «Реалу», что готов к переезду на «Сантьяго Бернабеу».

В контракте Килиана прописан пункт, согласно которому он может бесплатно уйти в 2024 году, если грядущим летом не активирует опцию пролонгации сотрудничества.

В этом сезоне чемпионата Франции форвард провел 24 матча, забил 19 голов и сделал три ассиста.

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