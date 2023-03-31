Миятович: «Выбрал «Валенсию», потому что там играл мой идол - Марио Кемпес»

Бывший сербский футболист из Черногории Предраг Миятович большую часть своей карьеры провел в Испании - сперва в составе «Валенсии», а затем поиграл и за мадридский «Реал». Он рассказал, почему в 1993 году выбрал именно «Валенсию».

- Я мало что знал об этом клубе в 1993 году. Слышал лишь, что там играл мой кумир - Марио Кемпес. Меня мало кто знал в Испании, потому что из-за санкций против Югославии я не играл в международных матчах более года. Когда меня представляли публике, журналистов почти не было, им это было неинтересно, - цитирует слова Миятовича итальянское новостное агентство ITASportPress.

Маио Кемпес - бывший аргентинский нападающий, чемпион мира 1978 года.