Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Миятович: «С Шукером мы никогда не разговаривали ни о политике, ни о войне»

31 Марта 2023 • 07:15 Комментировать

Судьба свела в конце 90-х годов прошлого столетия в мадридском «Реале» черногорского серба Предрага Миятовича и хорвата Давора Шукера. Как ни странно, они отлично ладили - по словам Миятовича, он спал в одном номере с Шукером чаще, чем со своей супругой, а о войне они с ним никогда не разговаривали.

- Мы были друзьями. Тему политики и войны вообще никогда не затрагивали. Давор - человек положительной энергии, улыбчивый. С ним легко ладить. Иногда я даже в шутку говорю жене, что чаще спал с Давором, чем с ней, - цитирует Миятовича итальянское новостное агентство ITASportPress.

Миятович закончил карьеру в 2003 году. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Давор Шукер Предраг Миятович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
31.03.23 в 22:00
Мальорка Мальорка
Осасуна Осасуна
2.39 3.00 3.50
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 31 Марта
07:47 · Испания. Ла Лига
Миятович: «Выбрал «Валенсию», потому что там играл мой идол - Марио Кемпес»
07:15 · Испания. Ла Лига
Миятович: «С Шукером мы никогда не разговаривали ни о политике, ни о войне»
02:18 · Испания. Ла Лига
«Барселона» отказалась от идеи подписания нового правого защитника
01:48 · Испания. Ла Лига
Почеттино внимательно следит за ситуацией с Анчелотти в «Реале»
01:16 · Испания. Ла Лига
Месси ждёт конкретного предложения от «Барселоны»
30 Марта
23:50 · Испания. Ла Лига
Куман: «Я часто просил Гави играть менее агрессивно»
23:33 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» считают, что смогут подписать де Йонга в случае перехода Гюндогана в «Барселону»
23:10 · Испания. Ла Лига
Куман: «Некоторые молодые игроки начинают считать себя новыми Месси, когда попадают в первую команду»
22:56 · Испания. Ла Лига
Винисиусу не нужен номер Роналду и Рауля
22:51 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» недовольны физическими данными Фати
22:33 · Испания. Ла Лига
Куман: «Готов вернуться в «Барселону», если появится такая возможность»
22:22 · Испания. Ла Лига
«Реалу» вряд ли удастся вернуть Зидана
22:19 · Испания. Ла Лига
Будущее Модрича в «Реале» зависит от Анчелотти
22:05 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» присматривается к трём звёздным нападающим из АПЛ слухи
21:26 · Испания. Ла Лига
«Барселона» сделает всё возможное для подписания бразильского вундеркинда Роке
Все новости
Рекомендуем