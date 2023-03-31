Миятович: «С Шукером мы никогда не разговаривали ни о политике, ни о войне»

Судьба свела в конце 90-х годов прошлого столетия в мадридском «Реале» черногорского серба Предрага Миятовича и хорвата Давора Шукера. Как ни странно, они отлично ладили - по словам Миятовича, он спал в одном номере с Шукером чаще, чем со своей супругой, а о войне они с ним никогда не разговаривали.

- Мы были друзьями. Тему политики и войны вообще никогда не затрагивали. Давор - человек положительной энергии, улыбчивый. С ним легко ладить. Иногда я даже в шутку говорю жене, что чаще спал с Давором, чем с ней, - цитирует Миятовича итальянское новостное агентство ITASportPress.

Миятович закончил карьеру в 2003 году.