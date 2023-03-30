Кто заменит Бензема: 10 кандидатов для «Реала»

Карим Бензема в нынешнем сезоне выступает не так ярко. Французский форвард постепенно выходит на закат своей карьеры, и «Реал» наверняка планирует как можно скорее отыскать футболиста, который станет преемником Бензема на острие атаки. Кого же могут подписать «сливочные»? Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» проходится по главным кандидатам.

Мбаппе не подходит

Очевидно, что «Реал» не отказался от планов по подписанию Мбаппе. Наверняка в какой-то момент француз примерит на себе футболку мадридского клуба, о чём он давно мечтает. Однако рассматривать Килиана как замену для Бензема не стоит. Как известно, Мбаппе нравится более творческая роль на поле, чем роль наконечника. Поговаривали, что одна из претензий Килиана к руководителям «ПСЖ» заключается именно в этом – футболисту в прошлом году якобы обещали покупку центрфорварда, но этого не случилось, и Мбаппе вынужден продолжать играть в центре атаки.

Словом, даже если «Реал» подпишет Мбаппе, то клубу наверняка придётся подписывать ещё кого-то в центр нападения. Килиан же наверняка будет играть слева или справа.

Холанн – лучший вариант

А вот Эрлинг Холанн как раз специализируется на игре в центре нападения. Многие голы норвежец забивает как-то уж слишком легко, но это лишь кажущаяся лёгкость. Холанн имеет удивительный талант оказаться там, где нужно, не говоря уже о его физических качествах, за счёт которых он забивает акробатические голы.

Холанн – лучший вариант на замену Бензема. Однако здесь есть два больших «но». Во-первых, сроки. Холанн хочет поиграть во всех, или во многих топ-чемпионатах, что подтверждал его отец, но вряд ли он станет уезжать из Англии уже после первого сезона в «Манчестер Сити». Скорее всего, Эрлинг проведёт на Туманном Альбионе ещё сезон-другой, а «Реалу» центрфорвард нужен в идеале уже ближайшим летом. Во-вторых, цена. Холанн будет стоить под 200 миллионов евро, вряд ли меньше.

Кейн – есть сомнения

Гарри Кейна слухи тоже активно связывают с «Реалом». Англичанин – признанный бомбардир с серьёзным набором сильных качеств. Подписать Кейна ближайшим летом вполне реально. Действующий контракт 29-летнего форварда с «Тоттенхэмом» истекает посреди 2024 года, то есть лондонцам будет разумно продать своего лидера в ближайшее окно, чтобы не потерять через год бесплатно. Учитывая серьёзный интерес из «Манчестер Юнайтед», «шпорам» стратегически лучше принять предложение из Мадрида, ведь с «красными дьяволами» они рассчитывают конкурировать. Сам Кейн пока не выиграл ни одного трофея, и переезд на «Сантьяго Бернабеу» ему точно будет интересен.

Вроде всё гладко, но есть и сомнения. А подойдёт ли Кейн «Реалу»? А сможет ли Гарри блистать в испанском футболе? Конечно, такие вопросы можно задавать про любого игрока, однако принято считать, что британцам сложно заиграть в Ла Лиге.

Осимхен – не рановато ли?

Виктор Осимхен сейчас на слуху. Нигериец проводит шикарный сезон в «Наполи», возглавляя гонку бомбардиров Серии А. В 23 прошедших матчах чемпионата Осимхен забил 21 гол и отдал 5 голевых передач. Оценочная стоимость Осимхена выросла до 100 миллионов евро – он стал самым дорогим футболистом в клубах Италии.

Конечно, слухи связывают Осимхена и с «Реалом», и со многими другими европейскими грандами. Сам футболист явно даёт понять, что его летний трансфер возможен. По словам Виктора, решение он будет принимать по завершению сезона, а сейчас он сосредоточен на своих выступлениях. Вопрос в том, не рановато ли Осимхену в «Реал» после одного лишь по-настоящему яркого сезона на топ-уровне. Плюс не стоит забивать о желании игрока поиграть в Англии, что тоже может сыграть роль на трансферном рынке.

Влахович – пальцем в небо

Поговаривают, что на радаре «Реала» находится и Душан Влахович. Это вариант из серии пальцем в небо. Влахович хорош, но в «Ювентусе» от него явно ожидали большего. Неслучайно за год оценочная стоимость серба снизилась с 85 до 75 миллионов евро. Сможет ли Душан в «Реале» показывать себя лучше, чем сейчас в «Ювентусе»? Вопрос очень сложный. Сербский форвард по-прежнему перспективен, однако в его адрес звучит всё больше скептических прогнозов.

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Исключать трансфер Влаховича в «Реал» не стоит, ведь может получиться так, что это будет лучший или единственный вариант для клуба ближайшим летом. На трансферном рынке бывает всякое.

Кто ещё?

Проскакивала информация о возможном переезде на «Сантьяго Бернабеу» Рафаэла Леау. Однако португалец больше вингер, и рассматривать его как замену для Карима Бензема не очень разумно. Были слухи о Гонсалу Рамуше из «Бенфики». Португальцу предрекают больше будущее, но он находится только в начале своего большого пути, а «Реалу» нужен форвард, который сразу будет давать результат. Купить Рамуша можно, но разве что на перспективу.

Связывали с «Реалом» и двух представителей «Интера» - Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинеса. Представить их в Мадриде сложновато. Лукаку проводит откровенно плохой сезон, омрачённый травмами, а Мартинес лишь относительно недавно набрал хорошую форму и перестал сталкиваться с критикой.

Есть ещё Рандаль Коло-Муани из «Айнтрахта», который приносит пользу не только голами, но и голевыми передачами. Вариант довольно интересный, хотя Коло-Муани прямо сейчас определённо уступает тому же Осимхену.

А кого из центрфорвардов ближайшим летом ожидаете увидеть в «Реале» вы?

Александр Тихий