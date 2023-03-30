Винисиусу не нужен номер Роналду и Рауля

Мы уже сообщали о том, что «Реал» решил передать нападающему Винисиусу седьмой номер, под которым выступали такие легенды, как Рауль Гонсалес или Криштиану Роналду. Однако, как оказалось, бразилец совсем не нуждается в культовом номере - он, как уточняет ESPN Brazil, отказался принять его «в дар». Винисиус желает продолжать играть под двадцатым номером, возможна смена его на 11-й номер.

Напомним, что бразильский спринтер перебрался в мадридский «Реал» в 2018 году, но по-настоящему важным игроком стал в последние три года. Ранее он успел поиграть в составе бразильского «Фламенго».