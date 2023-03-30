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Будущее Модрича в «Реале» зависит от Анчелотти

30 Марта 2023 • 22:19 Комментировать

Мы уже сообщали о том, что хорватский полузащитник Лука Модрич хотел бы остаться в мадридском «Реале», но, как уточняет издание Daily Mail, это зависит от одного обстоятельства. Дело в том, что в конце сезона клуб может покинуть и Карло Анчелотти, нынешний наставник «Реала». И решение хорватского игрока будет зависеть именно от этого.

Если Анчелотти останется, то и Модрич продлит свое соглашение еще на год. Если Анчелотти уйдет, то Модрич, скорее всего, просто закончит игровую карьеру и повесит бутсы на гвоздь.

Напомним, что Лука Модрич выступает за мадридский коллектив с 2011 года. 

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Евро-Футбол.Ру,
Карло Анчелотти Лука Модрич
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