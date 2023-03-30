Азар провалил товарищеский матч внутри «Реала»

В «Реале» прошёл товарищеский матч с участием не поехавших в сборные игроков основы и представителей молодёжной команды. Судя по всему, это была не игра основы против молодёжки, а игра двух «микст» команд.

Как сообщает Relevo, вингер Эден Азар провалил матч. Вингер физически отставал от темпа игры и часто не мог обыграть своих соперников.

Отмечается, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти наблюдал за матчем со стороны.

В сезоне 2022/2023 Азар принял участие только в семи матчах «Реала». Недавно бельгиец говорил, что он не разговаривает с Анчелотти. Итальянский тренер в ответ сказал, что его работа заключается в достижении побед, а не в предоставлении футболистам игрового времени.