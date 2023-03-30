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Чемпионат Испании. Ла Лига

В сборной Испании недовольны поведением Гави слухи

30 Марта 2023 • 17:31 Комментировать

В рядах сборной Испании остались недовольны поведением молодого полузащитника Гави во время мартовского сбора. Как стало известно Relevo, футболист не явился на автограф-сессию к болельщикам, сославшись на дискомфорт и головную боль. В итоге представители федерации всё же заставили Гави прийти на мероприятие.

Также отмечается, что в сборной Испании возмущались жёсткой игрой Гави на тренировках. Более опытным футболистам, в том числе Альваро Морате, пришлось поговорить с представителем «Барселоны», чтобы он остудил свой пыл.

Напомним, что сборная Испании на старте отбора на Евро обыграла Норвегию (3:0), но проиграла Шотландии (0:2).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Гави
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