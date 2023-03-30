У Агуэро проявились проблемы с сердцем в прямом эфире

В конце 2021 года Серхио Агуэро почувствовал себя неважно прямо во время матча «Барселоны». У аргентинца выявили проблемы с сердцем, из-за которых ему пришлось повесить бутсы на гвоздь.

Накануне проблемы с сердцем проявились у Агуэро прямо во время прямого эфира в Twitch. На какое-то время экс-футболист приложил руку к сердцу.

- Как дела? - спросил у Агуэро журналист.

- Я думаю… я думаю… у меня просто была мини-аритмия, - ответил экс-игрок «Манчестер Сити».

- Может, нужно к врачу? – вопрос к Агуэро.

- Нет, нет. У меня есть чип, знаменитый чип, и если что, он отправит сигнал, - сказал аргентинец.