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Алаба, ван Дейк или Маркиньос: назван лучший центральный защитник мира

30 Марта 2023 • 10:59 Комментировать (1)

Аналитики портала Fourfourtwo определили лучшего центрального защитника мирового футбола. Первое место в рейтинге занял представитель мадридского «Реала» и сборной Австрии Давид Алаба.

Второе место в списке застолбил за собой бразилец Маркиньос, выступающий за «ПСЖ». Топ-3 замкнул защитник сборной Португалии и «Манчестер Сити» Рубен Диаш.

В десятку лучших также попали: Антонио Рюдигер («Реал»), Ким Мин Джэ («Наполи»), Вильям Салиба («Арсенал»), Виргил ван Дейк («Ливерпуль»), Дайо Упамекано («Бавария»), Эдер Милитао («Реал») и Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»).

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Давид Алаба Маркиньос Рубен Диаш
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Комментарии (1)
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ингерман
30 Марта 2023 в 11:09
ай пачиму жикии нец в списке.. )))
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