Алаба, ван Дейк или Маркиньос: назван лучший центральный защитник мира

Аналитики портала Fourfourtwo определили лучшего центрального защитника мирового футбола. Первое место в рейтинге занял представитель мадридского «Реала» и сборной Австрии Давид Алаба.
Второе место в списке застолбил за собой бразилец Маркиньос, выступающий за «ПСЖ». Топ-3 замкнул защитник сборной Португалии и «Манчестер Сити» Рубен Диаш.
В десятку лучших также попали: Антонио Рюдигер («Реал»), Ким Мин Джэ («Наполи»), Вильям Салиба («Арсенал»), Виргил ван Дейк («Ливерпуль»), Дайо Упамекано («Бавария»), Эдер Милитао («Реал») и Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»).
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