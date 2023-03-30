Известна дальнейшая судьба Хави в «Барселоне»

Рулевой каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес продолжит тренировать «сине-гранатовых», об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Руководство «сине-гранатовых» уже подготовило для 43-летнего специалиста новый трудовой договор. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины 2024 года. Стороны могут заключить новое соглашение после завоевания чемпионского титула в Ла Лиге.

Эрнандес занимает пост главного тренера «Барселоны» с 2021 года. После 26 туров чемпионата Испании каталонский клуб набрал 68 баллов и опережает идущий вторым мадридский «Реал» на 12 очков.